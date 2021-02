Ronaldo e Georgina ajudam menino que luta contra um cancro

neuroblastoma, uma forma agressiva e rara de cancro, e

Tomas luta contra o cancro desde 2018 e já foi submetido a oito ciclos de quimioterapia, uma cirurgia invasiva para remover o tumor, um autotransplante, radioterapia e imunoterapia, sendo que em dezembro passado foi operado ao tumor. No entanto, nem tudo correu como o esperado, como a família do menino fez questão de divulgar. "A equipa cirúrgica foi bastante audaciosa e desbravaram e arriscaram até onde puderam. Esforçaram-se imenso e, por isso, retiraram 60% do tumor. Todavia, após a abordagem ao lado esquerdo, quando tentaram avançar para o lado direito, tornou-se evidente que os riscos eram demasiado elevados e que ocorreria uma fatalidade, pelo que tiveram discernimento e sabedoria para saberem parar ali", lê-se numa publicação das redes sociais da campanha.Contudo, os custos dos tratamentos acabaram por surpreender o casal., explicou a mãe do menino à NIT, acrescentando que os custos podem ascender os 400 mil euros. Com o objetivo de angariar dinheiro para pagar terapias experimentais em Barcelona - que têm dado esperança a casos de neuroblastomas que, até há uns anos, poucas ou nenhumas hipóteses tinham de sobrevivência - os pais de Tomás lançaram a campanha 'Pelos Sonhos do Tomás', que procura angariar dinheiro suficiente para financiar os tratamentos que poderão salvar-lhe a vida.