Ronaldo e Georgina dão sinais de tensão no início do ano

A festa de aniversário de Dolores Aveiro, no Funchal, no último dia de 2019, parece não ter sido um fator de união para a família, como Cristiano Ronaldo desejaria. Ados momentos complicados.Coincidência ou não, a modelo desapareceu das redes sociais nos primeiros dias do ano. Não publicou fotografias suas, nem imagens ao lado dos filhos do jogador, e nem sequer deixou ‘gostos’ nas publicações de CR7.Em Turim, a espanhola também passou despercebida e, inclusivamente, CR7 faltou a um jantar com jogadores da Juventus alegando que Gio estava doente. No último domingo, Georgina desfez o mistério e explicou que já debelou a forte gripe, mas a verdade é que os fãs não deixaram de estranhar o súbito desaparecimento de Gio.Com mais de 15 milhões de seguidores, Georgina é um caso de sucesso no Instagram e soma acordos milionários com várias marcas. Devido aos compromissos, a espanhola nunca fica muito tempo afastada das redes e quando o faz... dá que falar.A última vez que Gio tinha feito uma pausa nas redes foi quando o pai morreu. A espanhola viajou para a Argentina e mostrou-se em silêncio para viver com a família o momento de luto e dor. Dias depois, voltou para junto de CR7 e dos filhos do craque que, afirma, são a sua força.