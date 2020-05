Ronaldo e Georgina divertem-se com os filhos no jardim

A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez corta o cabelo a Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ainda estão a cumprir a quarentena no Funchal, na Madeira.Depois do craque da Juventus, os momentos que têm partilhado a dois e em família têm sido uma constante., escreveu o jogador na legenda de uma imagem onde surge com a filha Alana Martina, de dois anos, a passear pelo exterior da moradia., acrescentou o internacional português, aconselhando os seguidores a permanecerem em casa neste período difícil devido ao surto de coronavírus.Também Georgina não resistiu a partilhar uma fotografia no mesmo espaço, a aproveitar o sol com os gémeos Mateo e Eva, também de dois anos., escreveu a modelo espanhola, deixando também uma frase inspiradora:Os milhões de seguidores que acompanham o casal continuam a mostrar-se encantados por poder acompanhar os momentos em família que ambos estão a viver nesta fase. São vários os momentos que têm captado as atenções.Recentemente, Ronaldo, ou os mimosTambém Alana Martina foi protagonista de um vídeo mais recenteO casal também gravou o momento em que Georgina Rodríguez cortou o cabelo ao namorado durante o isolamento social.