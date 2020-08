Ronaldo e Georgina em família nas praias da Comporta

A carregar o vídeo ...

Namorada do craque português partilhou vídeo com os seguidores nas redes sociais.

Antes de se juntar, na tarde desta segunda-feira, à Seleção,quis aproveitar ao máximo o bom tempo que se faz sentir em Portugal e foi com a namorada,, e os filhos, desfrutar da tranquilidade das praias da Comporta.O momento em que se pode ver a família unida no areal foi partilhado pela espanhola na sua conta de Instagram."De mãos dadas e com muitos sonhos por cumprir", escreveu na legenda da imagem.Uma semana antes, recorde-se, o casal deu uma festa que terá servido para assinalar o facto de CR7 ter pedido a companheira em casamento.