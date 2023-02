Ronaldo e Georgina ficaram sem jato privado

02 fev 2023 • 18:09

Gulstream G-200, vale 20 milhões de euros.

Gulstream G-200, mas não se sabe se terá sido o futebolista a finalizar a compra.

Cristiano Ronaldo conseguiu vender o seu avião privado que estava há venda há mais de seis meses. O jato privado, umSegundo o 'Mundo Deportivo' , apesar de se saber o preço a que o jogador de futebol comprou o avião há oito anos, não foram relevados pormenores da venda, como quem é o comprador e o valor que pagou.O jato privado tem internet, sistema multimédia e uma cozinha a bordo, mas tem apenas capacidade para para dez pessoas, incluindo dois tripulantes, o que se tornou pequeno para a família de Ronaldo. Viajar com a Georgina, os cinco filhos, e a equipa de segurança num avião com a lotação muito limitada, torna difíceis as deslocações, pelo que o craque quer comprar um avião maior.Recorde-se que Kylian Mbappé, jogador do Paris Saint German, mostrou interesse em adquirir o