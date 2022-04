Ronaldo e Georgina mostram filha bebé CR7 agradeceu ontem mensagens de apoio e diz que “agora é tempo de agradecer pela vida que recebemos neste mundo”.

Carolina Marques Dias

"Lar doce lar". Cristiano Ronaldo recorreu ontem à noite às redes sociais para partilhar uma fotografia de família especial. Nos braços, o jogador segura a filha bebé, que mostra pela primeira vez ao mundo. A seu lado, Georgina Rodríguez e os filhos - Cristianinho, de 11 anos, Eva, Mateo e Alana Martina, de 4 - sorriem com a chegada do novo elemento. "A Gio e a nossa bebé finalmente estão connosco. Queremos agradecer a todos pelos gestos e palavras de amor. O vosso apoio é muito importante e sentimos o amor e o respeito que têm para com a nossa família. Agora é tempo de agradecer pela vida que recebemos neste mundo", escreveu CR7 na legenda da foto, sem revelar, ainda, o nome da menina.



Recorde-se que Georgina, de 28 anos e Ronaldo, de 37, estavam à espera de um casal de gémeos, mas na segunda-feira anunciaram que o menino não tinha sobrevivido ao parto.

