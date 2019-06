Ronaldo e Georgina terminam férias de luxo na Grécia

Além dos quatro filhos - Cristianinho, que celebou o seu aniversário durante as férias, os gémeos Eva e Mateo e Alana - e da namorada, Georgina Rodríguez, CR7 levou também a mãe, Dolores, o padrasto, José Andrade, o irmão, Hugo, e a sobrinha, Alicia.A estadia na Grécia já terminou e a família Aveiro foi vista no aeroporto a embarcar no jato privado. Georgina Rodriguez mostrou mais uma vez o seu lado maternal com Eva ao colo, acompanhada por Cristianinho e Mateo. Já Alana Martina, estava ao colo da ama da família que presta o apoio necessário às crianças.As férias do internacional português ainda não terminaram. O craque só regressa aos relvados no ínicio de julho e ainda deverá defrutar de alguns momentos de descanso com a companheira, Georgina Rodríguez.Recorde-se que, a família ficou hospedada no resort de luxo The Romanos, que fica na Costa Navarino, um destino exclusivo na região de Messénia que conta com vários campos de golfe.