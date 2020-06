Ronaldo e Georgina vestem-se a rigor para celebrar o 3º aniversário de Eva e Mateo

Os gémeos Mateo e Eva, filhos de Cristiano Ronaldo, comemoram esta sexta-feira o terceiro aniversário.Para festejar, o craque e a namorada, Georgina Rodríguez, mascararam-se logo de manhã e mostraram-se divertidos nas redes sociais., escreveu o craque da Juventus.

"A família é onde começa a vida e o amor nunca termina. Hoje estamos a celebrar a vida de Eva e Mateo. As nossas pequenas estrelinhas têm 3 anos. O meu sentimento diário é de plenitude e gratidão a Deus por cuidar-nos, dar-nos saúde, amor e manter-nos unidos. Amo-vos, família", escreveu Gio que, apesar de não ser mãe biológica das crianças, sempre se dedicou como se fosse e mantém uma relação de grande cumplicidade com os filhos do companheiro.

A namorada de Ronaldo ainda revelou um pormenor engraçado, sobre a filha mais nova, Alana Martina.



"A ver quem vai explicar a Alana que não é o seu aniversário… Nós tentámos porém ela acredita que também é o seu aniversário. Bom, nesta casa todos os aniversários sabem como os nossos, incluíndo os adultos", disse ainda.

Na imagem que fez as delícias dos milhões de seguidores da família do internacional português, Cristiano Ronaldo surge mascarado de Aladino, enquanto Georgina usa uma máscara de Power Rangers.



O filho mais velho, Cristianinho, de nove anos, está vestido de Hulk e o mais novo, Mateo, usa uma máscara de homem-aranha.



Eva e Alana Martina, as duas meninas, escolheram máscaras de princesas.



Georgina Rodríguez aproveitou ainda para partilhar momentos antes do grande dia, a receber mimos dos gémeos. "A despedir-me dos dois anos", disse, ontem, Gio.

Georgina Rodríguez dança com Mateo em momento de ternura