Ronaldo e Gio com Rita Pereira na festa da MTV

03 nov 2019 • 19:37

Georgina Rodríguez já era esperada na cerimónia dos MTV Europe Music Awards, mas o que não se previa é que pisasse a passadeira vermelha ao lado de Cristiano Ronaldo.O jogador marcou presença na festa, que decorre na noite deste domingo em Sevilha, e os dois deram nas vistas com looks arrojados na red carpet do evento, que contou com inúmeras estrelas internacionais da música.Entre os portugueses presentes, destaque ainda para Rita Pereira, que usou um conjunto decotado do estilista Gonçalo Peixoto, e do músico Fernando Daniel.