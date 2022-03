Ronaldo e Nadal juntos nos negócios

Duas lendas do desporto internacional, Cristiano Ronaldo e Rafael Nadal, uniram-se e tornaram-se parceiros de negócios. O tenista espanhol é proprietário de uma empresa que detém vários restaurantes e lançou um novo estabelecimento de luxo, em Madrid, cujo o novo investidor é o internacional português.Toto é o nome do novo restaurante temático italiano da capital espanhola, no qual são apresentados pratos com novas técnicas culinárias para intensificar os sabores, partindo de produtos da mais alta qualidade e de origem orgânica e ecológica, e recriar a clássica comida italiana. Este espaço já abriu portas e promete ser um verdadeiro sucesso com espetáculos de música ao vivo diários.

O ex-jogador de basquetebol Pau Gasol e o cantor Enrique Iglesias também integram a lista de investidores da cadeia de restaurantes, que já expandiu o negócio para Ibiza e Los Angeles. Com este investimento, CR7 continua a aumentar o seu império para lá do futebol.