Ronaldo estaciona bomba na passadeira em Lisboa

Cristiano Ronaldo quis terminar as férias em Portugal e, na noite de quinta-feira, foi fotografado num momento de convívio com os amigos e Georgina Rodríguez no restaurante Seen, em plena avenida da Liberdade, onde tem casa. O jogador deslocou-se para o espaço na sua nova bomba: um McLaren Senna, avaliado em um milhão de euros.E como o estacionamento é conhecido por ser caótico naquela zona, não perdeu tempo e deixou o carro em cima da passadeira.Os fãs do jogador da Juventus registaram o momento em que o novo carro de Cristiano Ronaldo foi visto pela primeira vez em Lisboa.Este é um dos novos automóveis da McLaren, como o nome indica, feito em homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna. A marca apenas mandou produzir 500 exemplares e um deles é de Ronaldo, que recebeu a chave este mês.O carro faz as delícias dos apaixonados pelo mundo automóvel e não é para menos. A bomba acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,8 segundos e consegue atingir uma velocidade de 340 km/h. É, portanto, em grande estilo que o futebolista termina os dias de férias.Depois de ter passado pela Grécia, com toda a família, e mais recentemente pela Riviera Francesa, onde descansou a bordo de um luxuoso iate, no valor de 200 mil euros por semana, Cristiano Ronaldo aproveita agora para se divertir em Lisboa.