Jogador divertiu-se com craques na festa.

10:43

Cristiano Ronaldo juntou-se aos jogadores da Juventus, na noite de segunda-feira, para o habitual jantar de Natal do clube e deu nas vistas com um conjunto elegante.Depois de terminar os compromissos com o clube, CR7 prepara-se para viajar até ao Dubai onde irá passar o Natal ao lado de Georgina Rodríguez e dos filhos.