Ronaldo faz nova doação a hospital português

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes solidários na luta contra o coronavírus

Consciente da crise que afeta todo o País devido à Covid-19, Cristiano Ronaldo fez uma nova doação para ajudar as vítimas do vírus.Segundo o 'Guimarães Digital',Trata-se de uma iniciativa solidária organizada pelo Vitória Sport Clube de Guimarães, que também contou com os donativos do treinador Nuno Espírito Santo e do empresário Jorge Mendes.Recorde-se que este não é o primeiro donativo feito por CR7.Sem esquecer a sua terra natal, Ronaldo fez ainda uma doação ao hospital do Funchal.