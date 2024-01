Ronaldo grava anúncio com futebolista mais sexy do mundo Craque do Al Nassr ao lado de Ana Markovic, que namora com outro jogador português.

01:30

No mesmo dia em que Cristiano Ronaldo mostrou ao mundo a sua nova "bomba" -, um Ferrari de 725 cavalos - revelou também que fez um anúncio ao lado de Ana Maria Markovic, a jogadora mais bonita do mundo, de 24 anos. A iniciativa foi feita para a plataforma de criptomoeda Binance, da qual o jogador do Al Nassr, de 38 anos, é o rosto há cerca de dois anos.



Já a croata, curiosamente, namora com o futebolista português do Vitória de Guimarães Tomás Ribeiro. E não escondeu o entusiasmo por estar na presença do craque que admira bastante. "Não acredito", escreveu a jogadora do Grasshopper no vídeo onde aparece com o companheiro de Georgina Rodríguez, de 29 anos, a celebrarem com o festejo clássico de Cristiano Ronaldo.