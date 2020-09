Ronaldo impõe regras para Georgina brilhar na televisão

é cada vez mais popular em Itália, e os convites para participar em eventos e associar-se a marcas sucedem-se. Mas desta vez é uma proposta aliciante para brilhar na TV que está a dar que falar.A espanhola recebeu um convite para apresentar um formato desportivo que anteriormente era conduzido por Wanda Nara, que deu que falar por comentar vários assuntos relacionados com o que se passava nos balneários.Uma questão que preocupa CR7, que já terá aconselhado Gio a, caso aceitar o convite, não alimentar polémicas., diz uma fonte.Este é o único inconveniente que o jogador da Juventus encontra em relação à participação de Georgina no formato, que os responsáveis acreditam que se tornará num sucesso com a espanhola.Com menos campanhas profissionais, devido à pandemia, Georgina aproveita para se dedicar aos preparativos do casamento com Ronaldo, depois de o pedido oficial ter acontecido há cerca de duas semanas.O enlace só se deverá realizar no verão do próximo ano e a espanhola promete uma festa de luxo, com atenção a todos os detalhes.