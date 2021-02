Ronaldo mimado em dia de aniversário Namorada do jogador partilhou uma declaração romântica nas redes sociais.

Ronaldo mimado em dia de aniversário

Cristiano Ronaldo completou esta sexta-feira 36 anos e a família não esqueceu o seu ‘menino de ouro’. Nas redes sociais, o craque recebeu várias mensagens de carinho, incluindo da mãe, Dolores Aveiro, e das irmãs, Katia e Elma. No entanto, foi a declaração romântica da namorada, Georgina Rodríguez, que mais se destacou. A modelo partilhou várias fotos divertidas com CR7 na neve e deixou uma mensagem carinhosa. “Chegar a velhinhos com a mesma esperança de hoje. Feliz dia, feliz vida, meu amor. Que Deus continue a abençoar e a trazer amor e saúde às nossas vidas”, escreveu a espanhola na legenda das imagens em que o casal se mostra a desfrutar de uns momentos de lazer numa estância de esqui na comuna de Courmayeur, no Norte de Itália, perto de Turim. O casal está junto desde 2016 e desde então tem demonstrado publicamente uma relação cada vez mais sólida. Apesar de ter sido mimado pela família, o maior presente de aniversário poderá vir da Juventus, numa altura em que a renovação com o clube está em cima da mesa, dado que o seu contrato termina na próxima temporada, em junho de 2022. A quatro anos de entrar nos 40, o futebolista não podia estar mais feliz, sendo na namorada e nos quatro filhos que encontra o maior apoio.



A emotiva mensagem da mãe

À semelhança de Gio, a matriarca do clã Aveiro deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais. “Meu bom filho, meu exemplo de ser humano (...) Resta-me agradecer a oportunidade que Deus me deu de ser tua mãe e de presenciar a tua obra maravilhosa neste Mundo”, escreveu. Elma e Katia destacaram o “orgulho” que sentem no irmão.

