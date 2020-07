Ronaldo mostra dia na piscina com os filhos: "Abençoado"

Cristiano Ronaldo mostrou-se a aproveitar os dias quentes na companhia dos filhos.Na piscina, o craque da Juventus partilhou imagens com as crianças dentro de água num momento de descontração e diversão em família.Nas imagens, pode ver-se os gémeos Eva e Mateo e a filha mais nova, Alana Martina, radiantes por desfrutarem da companhia do pai., desejou o jogador nas redes sociais, onde divulgou o momento, afirmando que se senteA namorada, Georgina Rodríguez, não resistiu a mostrar-se encantada com a publicação., escreveu sobre a imagem, referindo-se à família à qual se mostra dedicada, ao lado do companheiro.Recentemente,. O internacional português declarou-se mesmo à namorada, que exibiu as curvas a banhos em alto mar.