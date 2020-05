Ronaldo mostra passeio de bicicleta com Georgina e os filhos

A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez corta o cabelo a Ronaldo

voltou a mostrar um momento em família.Desta vez, o craque da Juventus aproveitou o tempo livre para mais um serão em família, e partilhou o momento em que foi passear de bicicleta com a namorada,, e os filhos: Cristianinho, os gémeos Mateo e Eva, e a mais nova, Alana Martina.Equipados à altura da aventura, com capacetes, podemos ver as bebés Eva e Alana num carrinho atrás dos pais, enquanto o bebé Mateo surge em cima da bicicleta da companheira do jogador num assento apropriado.Além dos passeios e dos momentos com os filhos, o casal também tem partilhado vários momentos a dois, mostrando-se cada vez mais unidos e cúmplices nesta fase díficil.