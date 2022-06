Ronaldo passa os últimos dias de férias em Palma de Maiorca

Georgina publicou uma nova foto em família

Foto: Direitos Reservados

01:30

Miguel Azevedo

Numa altura em que o nome de Cristiano Ronaldo começa a circular nos bastidores do mundo do futebol (desde o seu desagrado com o plantel do Manchester United, até ao alegado interesse do Bayern Munique), o craque português goza os últimos dias de descanso, em família.É a namorada, Georgina Rodríguez, quem tem documentado as férias em Palma de Maiorca, onde o craque alugou uma luxuosa mansão por dez dias. Desta feita, a modelo espanhola partilhou um vídeo em que revela todos os pormenores do 12º aniversário de Cristianinho no passado dia 17: piscina, jogos, futebol, ténis, amigos e muito mais. Antes disso, já tinha publicado uma fotografia de família com CR7 e os filhos Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina. "Muito Amor", escreveu na legenda da fotografia, na qual só faltava a bebé Bella Esmeralda.O capitão da Seleção, que nos últimos dias tinha recebido a visita da matriarca da família, Dolores Aveiro, já se despediu da mãe, fazendo acreditar que as férias em Espanha podem estar perto do fim. Foi, de resto, a própria quem o revelou na sua página oficial do Instagram. "Já vou para a minha ilha, beijinhos para todos", escreveu numa imagem que publicou com o filho. Numa outra mostrava ainda todos os seus netos.Cristiano Ronaldo assinou contrato com a Binance, maior exchange de criptomoedas do Mundo, para lançar a sua coleção de NFT (uma espécie de ativos digitais). A empresa é acusada de, entre 2017 e 2021, ter ‘lavado’ 2,35 mil milhões de dólares oriundos da venda de drogas, ‘hacking’ e fraudes.