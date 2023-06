Ronaldo recruta amigo para estar ao seu lado em Riade

clube pelo qual alinha o internacional português.Para já, ainda não são conhecidas as funções de Semedo. Ainda assim, a próximidade com CR7 será constante.Ronaldo usou a sua forte influência para levar o antigo futebolista de 38 anos, que se reformou recentemente, quando representava o Vitória de Setúbal, para Riade.A ligação de Ronaldo e Semedo dura desde os tempos em que CR7 vestia as cores do Sporting. Os dois amigos chegaram inclusivamente a partilhar quarto na academia. A amizade mantém-se e Semedo é um dos homens da confiança de CR7.Semedo não é único na Arábia Saudita. Também Ricardo Regufe, o "manager" de CR7 que tratou do negócio da sua mudança de Inglaterra para a Arábia Saudita,também é um forte pilar.