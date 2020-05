Ronaldo regressa a Itália com a família De máscara e debaixo de medidas de segurança, craque deixou a Madeira com Georgina e os quatro filhos.

Quase dois meses depois de ter chegado à ilha da Madeira para dar início à quarentena, Cristiano Ronaldo deixou, esta segunda-feira, ao fim da tarde, o aeroporto com o seu nome, no Funchal, para regressar a Itália e dar início aos treinos na Juventus. Debaixo de algumas medidas de segurança, o craque fez de tudo para passar despercebido e chegou ao aeroporto por uma área restrita a funcionários. Só foi avistado quando se preparava para entrar, de máscara, no seu jato privado, acompanhado por Georgina Rodríguez e os quatro filhos.



No dia anterior, tinha dado início à mudança para Itália, com vários dos membros do seu staff pessoal (que inclui seguranças, amas, empregadas e cozinheiro) a embarcarem rumo a Turim, assim como várias bagagens da família. Antes da despedida, houve tempo para uma passagem pelo estádio de um dos seus primeiros clubes, o Nacional, para se tornar sócio vitalício. Esta segunda-feira, Georgina mostrou também o seu lado solidário ao oferecer 20 mil máscaras a duas associações.

