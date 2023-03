Ronaldo regressa a Lisboa e desfruta do apartamento de luxo

CR7, Lisboa

Foto: Direitos Reservados

01:30

Cristiano Ronaldo já está em Portugal para treinar com a seleção nacional. O capitão de Portugal, de 38 anos, partilhou uma fotografia no Instagram em que surge a aproveitar o bom tempo, numa das varandas do luxuoso apartamento que o craque comprou em 2021, perto da Avenida da Liberdade, em Lisboa, no valor de 7,2 milhões de euros."Portugal", escreveu Cristiano Ronaldo na legenda da fotografia que publicou, acrescentando um emoji da bandeira portuguesa e um coração.O regresso a Portugal de CR7 deve-se à convocatória de Roberto Martínez, o selecionador nacional, para os próximos jogos de apuramento para o Euro 2024, frente ao Liechtenstein e ao Luxemburgo. O primeiro treino teve lugar esta segunda-feira à tarde.