Ronaldo rendido às curvas de Georgina grávida

Ronaldo e Georgina

06:00

Terminadas as férias na Lapónia com os quatro filhos de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez retomou as suas rotinas em Manchester ao lado do futebolista. Na mansão do casal, a modelo espanhola mostrou CR7 na sua habitual rotina de treino. Quando este percebeu que a namorada o estava a fotografar, mandou um beijo para a câmara e o momento de ternura do casal foi partilhado nas redes sociais.









No reflexo do espelho é visível a silhueta de Georgina, grávida de gémeos. Ao longo dos últimos meses de gestação, a espanhola tem mantido uma postura recatada no que diz respeito ao desenvolvimento da gravidez, que já ultrapassou o primeiro trimestre. São raras as fotografias em que é visível o crescimento da barriguinha.

Recorde-se que Georgina e Cristiano Ronaldo anunciaram a gravidez dos gémeos no final de outubro. Até ao momento, o casal ainda não revelou o sexo dos dois bebés, que se irão juntar a Cristianinho, Mateo, Eva e Alana Martina.