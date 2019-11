Ronaldo surge ao lado de Georgina em gala da MTV

01:30

Apesar de a MTV ter prometido desde o primeiro minuto que ia ter muitas surpresas reservadas para os fãs, poucos esperavam ver Cristiano Ronaldo surgir, este domingo à noite, na passadeira vermelha dos European Music Awards, em Sevilha.Com ar descontraído, o craque chegou de mão dada com a namorada, Georgina Rodríguez, tornando-se o centro das atenções. Contudo, este rapidamente se misturou com os artistas presentes, e que iam atuar em palco, como Dua Lipa, Niall Horan- fã confesso de Ronaldo - Halsey, Ava Max e os Green Day.Também entre o público estava Rita Pereira, que foi chamada mais uma vez aos prémios europeus da MTV para dar a estatueta ao vencedor português deste ano.A apresentação dos prémios ficou entregue à novata Becky G, que foi conduzindo uma cerimónia em que a maior nomeada era Ariana Grande (7 nomeações), a que se seguiam, Shawn Mendes, Lil Nas X e Billie Eilish (com 6).