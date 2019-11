Ronaldo surpreende com novo visual

Craque surge com franja e cabelo rapado de lado no jogo da Seleção.

Cristiano Ronaldo foi o herói do jogo de quinta-feira, frente à Lituânia, ao marcar três dois seis golos apontados pela equipa das Quinas. Com uma exibição de luxo, o internacional português foi o homem da noite e deu nas vistas em todos os campos. Viu um adepto invadir o relvado só para tirar uma fotografia a seu lado e ainda deu nas vistas por estrear mais um novo look.Este é mais um visual de Ronaldo, que é conhecido por surpreender no que toca aos cortes de cabelo. Ao longo da carreira, o craque já teve madeixas loiras, o cabelo mais curto, mais comprido, rapado, com pormenores, que se tornam verdadeiras tendências. Os seus penteados são adotados pelos fãs e, por vezes, até o filho Cristianinho usa o mesmo corte de cabelo.