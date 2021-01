Ronaldo surpreende Georgina com jantar romântico no dia do seu aniversario: "Amor meu"

A carregar o vídeo ...

Espanhola partilhou registos da surpresa preparada pelo craque nas redes sociais.

está de parabéns! A namorada decelebra, esta quarta-feira, 27 anos, e à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores foi surpreendida pelo craque português.Para assinalar a data especial, o jogador da Juventus surpreendeu a namorada com um jantar romântico. Nas redes sociais, a modelo fez questão de partilhar um vídeo, onde se pode ver que o casal jantou à luz das velas. Pétalas em cima da mesa e uma rosa vermelha também fizeram parte da decoração do local.Mas as surpresas não se ficaram por aqui. O português ofereceu ainda um ramo de rosas à namorada. E os detalhes não foram esquecidos pelo jogador. De cor vermelha, as rosas simbolizam a paixão que une o casal., esceveu Gio na imagem das flores.Recorde-se que o casal tem uma filha em comum:, de três anos. Ronaldo ainda é pai de, de 10 anos, e dos gémeos,, de três.Veja aqui o vídeo: