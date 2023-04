Ronaldo trocou um Porsche por um número de telefone de uma estrela

10:29

Vanessa Fidalgo

Cristiano Ronaldo terá aceitado vender o seu Porsche a um preço muito reduzido para obter o número de uma das Pussycat Dools, a cantora Kimberly Wyatt. A revelação foi feita por Ben Thornley, que na primeira passagem do futebolista português pelo Manchester United trabalhava como massagista no clube.

Thornley afirmou ainda que, inicialmente, o alvo do atual avançado do Al-Nassr até era outro: "Era a noite antes de um jogo e estamos no hotel. Eu estava a fazer-lhe uma massagem, na minha cama, e eu estou a esfregar-lhe as pernas com o ‘The X Factor’ a dar na televisão. Ele pergunta-me quem era esta rapariga e era a Dannii Minogue. E pediu-me o contacto dela", afirmou o antigo funcionário dos ‘red devils’ em entrevista para o canal de YouTube, 'Undr the Cosh'.





desta vez visava Kimberly Wyatt: "Perguntei-lhe o que é que ganhava com aquilo. Andava à procura de números de raparigas para ele e eu ganhava o quê? Então ele disse-me: ‘Queres o meu carro?’

Demorei dez minutos a obter o número dela e passei-lho", conta Thornley.

O massagista ficou surpreendido com o pedido mas, ao fim de "quatro ou cinco dias" conseguiu o número da irmã da cantora Kylie Minogue.Meses depois, o craque terá feito outro pedido do mesmo género, que