Ronaldo vai ter avião privado à disposição para viajar para Portugal e Espanha

Apresentações feitas, Cristiano Ronaldo é oficialmente jogador do Al Nassr. No entanto, e de acordo com a imprensa inglesa, terá de esperar até estrear os relvados, já que ainda tem por cumprir um castigo de dois jogos, atribuído pela Federação Inglesa de Futebol, após o craque ter dado uma palmada na mão de um adepto que o tentava fotografar.



Ao que tudo indica, Georgina Rodríguez, de 28 anos, irá acompanhar CR7, de 37, na nova fase da carreira. Será uma das mudanças mais drásticas do casal e dos cinco filhos, tendo em conta as regras religiosas daquele país. Claro que nem todas as leis do islamismo se vão aplicar aos novos residentes – embora tenham de usar roupa discreta. Por exemplo, a Arábia Saudita proíbe a coabitação sem contrato de casamento, mas Ronaldo e Gio poderão morar juntos na mansão com oito quartos e uma piscina olímpica, de 14 milhões de euros, e que está incluída no contrato milionário. Além disso, o craque terá direito a um avião privado para viajar quando bem entender para Portugal e Espanha.



