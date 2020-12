Rosa Bela fala sobre o início polémico da relação com Carlos Areia: “Foi acusado de pedofilia”

Rosa Bela foi a convidada de Júlia Pinheiro, na última quarta-feira. À conversa com a apresentadora no programa da SIC, a atriz falou sobre o inicio polémico da relação com Carlos Areia, por quem se apaixonou quando tinha 16 anos.

"Eu conhecia-o da televisão. Ele dava cursos, dava aulas e eu pensei ‘que bom, vou tentar inscrever-me’ e ele disse-me para ir a uma aula e ver se gostava", começou por contar. A atriz explicou que os dois só falavam por causa de questões profissionais. Na altura, Rosa tinha 16 anos e Carlos Areia 64: "Eu era bastante ingénua…e ele também não era à descarada. Não, ele entrou subtilmente numa amizade que de certa forma algumas vezes eu sentia um bocado de medo. Ele já sentia ali qualquer coisa".

Com medo de que o ator se afastasse, a atriz mentiu e disse-lhe que tinha 21 anos: "Disse por medo e sem pensar, sem noção das implicações". Contudo, a mentira não durou muito tempo. Na aldeia da atriz, alguém denunciou a situação a uma revista e a polémica estalou. "A minha família fica a saber através da imprensa. Foi uma desilusão total. Não sabia o que é que era isto da imprensa".

"O Carlos falou com a minha família, levou a imprensa para esclarecer tudo… ele estava a ser acusado de coisas graves (…) Foi acusado de pedofilia, estavam a chamá-lo de pedófilo quando não aconteceu nada. Ele não tem culpa de nada", disse. Quanto à mentira da sua idade, Rosa afirma: "Menti, mas não foi por maldade".

Com a polémica instalada, a atriz decidiu ficar uns tempos por Aveiro até que a situação acalmasse. Mais tarde, regressou a Lisboa e voltou para os braços de Carlos Areia. "Não me arrependo. Cresci muito, aprendi muito, aprendemos os dois, ele é uma pessoa especial que pouca gente conhece", disse Rosa.

O casal está junto há 13 anos e tem a ‘aprovação’ da família.