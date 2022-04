Rosa Bela ousada e irreverente em produção

01:30

Rosa Bela Soares surpreendeu ao mostrar o lado mais ousado na última campanha que fez para a sua marca de roupa, em parceria com a também atriz Patrícia Candoso. Na imagem que usou para partilhar com os seguidores do Instagram que a nova coleção já está disponível mostrou-se de costas, apenas com um body vestido.A sua boa forma física não passou despercebida, recebendo dezenas de ‘gostos’ e comentários.A companheira do ator Carlos Areia tem investido cada vez mais nos negócios, paralelamente ao trabalho em televisão.n