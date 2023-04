Rosto de José Castelo Branco nas ruas de Nova Iorque

José Castelo Branco protagonizou uma campanha publicitária para uma marca de joalharia e ganhou o privilégio de ver o seu rosto pelas ruas emblemáticas de Nova Iorque, pormenor que partilhou a partir das suas redes sociais.

"Agora eu sou a atração turística de Nova Iorque", pode ler-se num vídeo publicado no Instagram, no qual mostra vários exemplos desta sua nova visibilidade.



O socialite mostrou-se orgulhoso de fazer parte desta ação comercial e inclusive, no site da marca, José Castelo Branco, de 60 anos, surge em grande destaque.