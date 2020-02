Rostos da política destacam coragem de Laura Ferreira: "Era uma mulher muito especial"

Foram centenas as pessoas que marcaram presença no adeus a Laura Ferreira, a mulher de Pedro Passos Coelho, que morreu aos 54 anos, na última terça-feira, após uma longa batalha contra o cancro.Entre os amigos e familiares, foram muitas as caras ligadas à política e ao PSD que fizeram questão de marcar presença e enalteceram as qualidades da Laura, principalmente a coragem com que sempre enfrentou a doença.Cavaco Silva foi uma das figuras que marcaram presença nas cerimónias fúnebres e motrou emoção no momento do adeus., destacou.Marques Mendes, grande amigo do casal, também se emocionou na despedida. "Fomos acompanhando os últimos tempos. Ela sempre teve uma vida de grande luta, foi uma lutadora incansável e fez sempre com uma grande tranquilidade e com um sorriso. Era uma pessoa fantástica".