Rouxinóis brilham na Corrida no Montijo

Corrida no Montijo

Foto: Direitos Reservados

01:30

A praça do Montijo encheu na sexta-feira para celebrar os 35 anos de alternativa de Luís Rouxinol, cavaleiro tauromáquico popular, conhecido pelo grande respeito que tem pelo público.









Rouxinol estava em ‘casa’, com a família e os amigos. O filho Luís Rouxinol Jr., Rui Fernandes e Duarte Fernandes foram os outros cavaleiros presentes no encontro, e todos tiveram nota alta pelo desempenho. Os mestres estiveram ao melhor nível, mas os mais jovens de cada clã da margem sul do Tejo mostraram que sabem honrar os pergaminhos familiares. Nas duas lides finais, em duplas familiares, a sincronia e coreografia dos Rouxinóis foi mais notada, mas Rui e Duarte Fernandes também finalizaram com arte e elegância.

Nas pegas, o grupo de forcados amadores do Montijo teve noite dura. A segunda pega foi mesmo penosa, e nem de cernelha foi consumada. A terceira pega do grupo montijense acabou por salvar a honra do convento. Já o grupo de forcados de Cascais foi competente nos touros que lhe calharam.