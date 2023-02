RTP arquiva processo de jornalista Inês Gonçalves e opta por repreensão

Inês Gonçalves

Duarte Faria

A RTP decidiu avançar para o arquivamento de um dos mais polémicos casos no seio da empresa nos últimos anos: o processo disciplinar à jornalista Inês Gonçalves, da redação do Centro de Produção do Norte. No entanto, a profissional recebeu uma repreensão escrita, apurou o CM. Em causa, recorde-se, estava o facto de Inês Gonçalves ter apresentado a gala do 110.º aniversário da Associação de Futebol do Porto, que teve transmissão no Porto Canal.









A abertura do processo disciplinar gerou muita contestação e o Conselho de Administração (CA) chegou a ser questionado sobre o assunto no Parlamento. A Comissão de Trabalhadores (CT) e o Conselho de Redação exigiram o arquivamento. “Após a falência de todos os seus argumentos, o CA não podia confessar que armou todo este pandemónio sem qualquer motivo. Tenta assim fazer passar uma imagem de benevolência, determinando uma sanção que nada vale”, escreveu ontem a CT em comunicado enviado aos trabalhadores, a que o CM teve acesso. A comissão lembra ainda que este poderá não ser o fim do processo: “O CA vai, portanto, continuar a fazer-nos sentir vergonha alheia, nesta procissão que ainda está no adro e que agora, em tribunal, certamente custará à RTP mais uma nota preta pela litigância vã.” De lembrar que Inês Gonçalves acusou de assédio moral “alguns elementos com cargos de responsabilidade na estrutura da RTP”.

Em andamento no canal público está ainda o processo de Hugo Cadete, acusado de olhar fixamente para o “superior hierárquico” Hélder Silva.