Ruben Aguiar em prisão preventiva. Descubra porquê

O processo transitou agora para o Tribunal do Montijo.

após uma discussão na estação de serviço da A33. Aparentemente, Ruben Aguiar e a vítima não se conheciam e desentenderam-se no espaço por motivos fúteis, avança o 'Jornal de Notícias'.



Em comunicado, a Polícia Judiciária afirma que o suspeito "de forma intencional e utilizando a viatura automóvel em que seguia, atropelou a vítima, passando com o carro por cima da mesma".





por violência doméstica.



Entretanto, nas redes sociais, o cantor fez uma rara partilha. Numa fotografia dos filhos, escreveu o seguinte: "O pai ama-vos". Veja a imagem na galeria.



O cantor Ruben Aguiar, de 36 anos, é suspeito de tentar matar um homem de 55 anos ao atropelá-lo num posto de combustível em Alcochete.O artista esteve presente no Tribunal do Barreiro este sábado, dia 20 de maio, por tentativa de homicídio, e acabou por ficar em prisão preventiva.O crime ocorreuDepois do atropelamento, a 18 de abril, o suspeito colocou-se em fuga. A vítima sofreu fraturas nos membros inferiores e na cabeça. Foi assistida e transportada para o hospital, onde ficou internada cerca de um mês. Entretanto, já teve alta.Recorde-se que o cantor tem antecedentes criminais