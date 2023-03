View this post on Instagram A post shared by RUBEN DA CRUZ (@rubendacruz)

Após todas as polémicas que tem estado envolvido nos últimos tempos, Rúben da Cruz afasta-se e viaja até Angola, por motivos profissionais.Nas redes sociais, o DJ destacou o apoio manifestado pelo público e agredece o "carinho" e a "consideração", numa publicação que partilhou com os seguidores no passado domingo, 5 de março.