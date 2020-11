Rúben da Cruz dá festão de aniversário e é arrasado com críticas

Modelo foi acusado de não cumprir as normas da DGS.

28 nov 2020 • 19:10

Rúben da Cruz, o antigo namorado de Sofia Ribeiro e Ana Moura, decidiu assinalar o aniversário com uma ‘festa de arromba’. Contudo, a celebração não está a ser vista com bons olhos pelos seguidores, que acusam o DJ de quebrar as regras impostas pela Direção Geral da Saúde.

O ex-namorado da atriz foi acusado de ser "irresponsável" por dar uma festa em plena pandemia e perante as queixas, decidiu responder aos seguidores: "Um aniversário que não ia acontecer, cheio de restrições que foram cumpridas. E terminou às 22h00. Onde não pude continuar a fazer o meu trabalho, nem pude sentar-me com todas as pessoas, seis, que amo".

Mas Rúben não se fica por aqui: "Que palhaçada de notícias. Já não chega toda a crise profissional e emocional que estamos a passar… triste com tanta maldade".



Recorde-se que Rúben da Cruz e Sofia Ribeiro viveram uma relação conturbada, que chegou a envolver a GNR por alegadas queixas de violência doméstica.