Rúben da Cruz faz viagem depois da traição polémica

01:30

Rúben da Cruz está nas bocas do mundo e não é pelos melhores motivos. A ex-companheira e mãe do filho, Filipa Falcão, divulgou nas redes sociais as traições do empresário, o que gerou uma onda de críticas.



Polémicas à parte, o DJ viajou até Luanda, Angola, onde vai pôr música num espaço de diversão noturna, segundo o que partilhou na sua página de Instagram.

