Rúben da Cruz impedido de entrar na festa de aniversário do filho

O DJ faltou ao aniversário do filho

Dois dias depois da polémica traição exposta pela mãe do filho através das redes sociais, Salvador, filho de Rúben da Cruz e Filipa Falcão completou o seu primeiro ano de vida.



Nas redes sociais, o DJ mostrou-se indiferente à polémica e partilhou um vídeo com alguns momentos ao lado do filho.





Estava prevista uma grande festa de aniversário para o pequeno Salvador, num restaurante, na Costa da Caparica. Alguns meios de comunicação social e amigos do casal receberam o convite, mas, na hora marcada, apenas a família da mãe do menino esteve presente.No passado domingo, 26 de fevereiro, o local tinha vários balões a identificar a festa, mas nem sinal de Rúben da Cruz. A 'Nova Gente' conta ainda que o DJ foi impedido de ver o filho naquele dia por Filipa Falcão.