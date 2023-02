Rúben da Cruz reage pela primeira vez a todas as acusações

"É com grande tristeza que me vejo obrigado a esclarecer um assunto da esfera privada que, lamentavelmente, veio a público colocando-me numa posição de alta exposição, alvo de comentários de ódio que colocam em causa o meu bom nome", começou por escrever num comunicado publicada na sua conta oficial de Instagram.



à hora da partilha deste comunicado continuo sem acesso ao meu telemóvel tendo apenas recuperado os acessos às minhas contas e contactos. Estou de plena consciência dos meus atos. O último ano tem sido desafiante a nível pessoal . Estou consciente da verdade que acontece entre quatro paredes que, espero, assim manter, entre quatro paredes".





Mais de 24 horas depois da namorada e mãe do filho, Filipa Falcão, ter denunciado Rúben da Cruz, nas redes sociais, por o ter traído, o DJ reagiu pela primeira vez.Diz ter sido alvo dee deixa alguns esclarecimentos sobre as acusações de que é alvo, sem nunca negar, no entanto, ter traído Filipa Falcão.Recorde-se que, depois da namorada ter denunciado Rúben da Cruz, outras pessoas com quem o DJ se relacionou vieram a público relatar histórias idênticas, entre elas a atriz Sofia Ribeiro.