Rúben da Cruz: Relações marcadas pela violência e traição

A revelação da traição de Rúben da Cruz à atual companheira e mãe do filho, Filipa Falcão, caiu que nem uma bomba e trouxe à tona o seu passado amoroso e bastante polémico. Ao longo dos últimos anos, o DJ colecionou romances pautados por desentendimentos e alegadas traições.Comecemos por Sofia Ribeiro com quem começou uma relação no início de 2013. O romance apanhou o núcleo de amigos mais próximos de surpresa pois nada fazia prever o envolvimento entre a atriz e o empresário. O início do namoro foi vivido de tal forma que Sofia Ribeiro e Rúben da Cruz decidiram ir para uma moradia na Charneca da Caparica, em Almada.Os primeiros meses foram um mar de rosas, mas rapidamente o caso mudou de figura com os vizinhos a darem conta de discussões e gritos constantes entre o casal. A situação descontrolou-se em novembro de 2014, quando a GNR foi chamada a casa de Rúben da Cruz e Sofia Ribeiro. Segundo as autoridades revelaram à ‘Vidas’ à época dos acontecimentos, foram chamados ao local para "acalmar os ânimos" e recolheram depoimentos das queixas de violência doméstica de ambos os intervenientes. Poucos dias após o desentendimento que se tornou público, o casal optou por retirar as queixas nas autoridades.Os ciúmes constantes eram os principais motivos das discussões da atriz e do DJ numa relação pautada por constantes polémicas e altos e baixos. O divórcio de Sofia Ribeiro e Rúben Rua [em 2012] era considerado um ‘gatilho’ na relação com o DJ e os ciúmes eram constantes. O facto de Sofia ter um cão em comum [o pequeno bulldog Thai que morreu no final de 2022] com Rúben Rua deixava o DJ desconfortável. As polémicas com o animal acentuaram-se depois do pit bull de Rúben da Cruz ter atacado o pequeno cão de Sofia Ribeiro que acabou por ser intervencionado e perdeu um olho. A atriz saiu da casa da Margem Sul e o namoro ainda durou mais alguns meses, ainda que à distância. A relação viria a terminar em 2014, após a alegada traição de Rúben da Cruz com Merche Romero.Se há cerca de uma década Sofia Ribeiro optou por manter o silêncio sobre a relação "tóxica" com Rúben da Cruz, atualmente é diferente. Após ter vindo a público os desentendimentos com Filipa Falcão, a atriz quebrou o silêncio. ", começou por dizer a ‘ex’ que não poupou nas críticas., disse, contando a sua experiência no relacionamento com o DJ., contou ainda, recordando a seguir a fase em que lutou contra um cancro da mama:, disse Sofia Ribeiro, sublinhando que foi vítima de. Face a toda a polémica em torno das acusações de traição, a atriz mostrou-se disponível para ajudar a jovem que agora tem um filho do DJ., concluiu.Anos mais tarde, Rúben da Cruz viria a conquistar o coração de outra famosa. Desta vez, a fadista Ana Moura, com quem namorou durante ano e meio até 2019. Os dois garantiram que o término aconteceu pacificamente., disse a fadista à data da rutura, sem acrescentar pormenores que levaram ao fim do romance.A relação de Rúben da Cruz e Filipa Falcão dura desde a infância e prometia ser resistente... até a namorada ter descoberto as traições do DJ. A jurista expôs publicamente as mensagens trocadas entre Rúben da Cruz e a mulher com quem se terá envolvido.Foi assim que Filipa Falcão, a companheira de Rúben da Cruz, se referiu a uma traição do empresário.Horas depois de ‘rebentar’ a polémica, o DJ resolveu reagir pedindoa sua, não só para ele, mas também para a sua família. E esclareceu ter existido invasão de privacidade, acrescentando que "perdeu o acesso ao telemóvel" onde estavam as mensagens que provam a infidelidade. Juntos há cerca de três anos, Rúben da Cruz e Filipa Falcão são pais de Salvador Maria que completou recentemente um ano de vida.