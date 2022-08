Rúben Dias aos beijos com morena em Espanha

01:30

Vânia Nunes

Rúben Dias, de 24 anos, voltou a encontrar o amor depois do final da relação com a cantora e influenciadora digital April Ivy, há menos de um ano. O jogador do Manchester City foi fotografado em clima de romance com uma jovem morena, em Formentera (Espanha), como revela o jornal ‘The Sun’.









Nas imagens publicadas online, pode ver-se o internacional português a bordo de um iate com a jovem, cuja identidade não foi revelada, em clima cúmplice e apaixonado, depois de se terem divertido a andar de mota de água no mar.

Discreto no que toca à vida privada, Rúben Dias não comentou o que ditou o final da relação de três anos com a portuguesa April Ivy e não voltou a mostrar-se com outra companheira no último ano.





A artista tem adotado uma postura semelhante, no entanto, deu que falar pouco tempo depois da rutura ter sido tornada pública ao lançar a música ‘Broken Apologies’, que fala de uma desilusão de amor, e os fãs associaram ao relacionamento. Na altura, a Flash! avançou que os “estilos de vida diferentes” ditaram a separação. Desde então, April, de 23 anos, mantém-se solteira e dedicada aos projetos na música.