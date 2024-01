Rúben Dias apanhado com beldade inglesa

Futebolista foi fotografado com a modelo Arabella Chi no Aeroporto de Manchester.

Rúben Dias e Arabella Chi foram apanhados pela imprensa internacional no Aeroporto de Manchester, esta segunda-feira, dia 1, segundo constatou o ‘Daily Mail’, que fotografou o casal de malas nas mãos e em clima de grande cumplicidade, prontos para irem de viagem, o que parece mesmo confirmar que o jogador do Manchester City, de 26 anos, está a viver um romance com a modelo britânica, de 32.Os rumores de que os dois poderiam estar numa relação amorosa começaram em novembro, quando o internacional português e a jovem, conhecida pela sua participação no reality show ‘Love Island’, publicaram nas redes sociais uma foto da Torre Eiffel tirada do mesmo ângulo, dando conta que estavam juntos.

Esta é a primeira namorada que o antigo jogador do Benfica assume depois do fim da sua relação de dois anos com April Ivy, em 2021.