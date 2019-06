Rúben Dias e April Ivy em férias de sonho nas Maldivas

As férias românticas de Rúben Dias e April Ivy estenderam-se ao paraíso. O par romântico iniciou o descanso no Dubai e agora viajou para as Maldivas e está instalado num dos hotéis mais luxuosos daquele país.O jogador do Benfica escolheu a unidade hoteleira de Jumeirah Vittaveli Maldives, onde uma noite custa cerca de 1400 euros, para descansar com a 'mais que tudo'. Os dois têm partilhado vários momentos da escapadinha.April Ivy tem deixado os seguidores boquiabertos. A cantora divulgou uma imagem a sair da água com um fato de banho cavado que deixou em evidência a sua silhueta."Quem precisa de algumas aulas de mergulho?", questionou a artista.O namorado apressou-se a candidatar-se às aulas. "Eu quero", respondeu.O casal, recorde-se, iniciou a relação amorosa há cerca de seis meses, de forma discreta.