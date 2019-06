Rubén Dias em férias românticas no Dubai com April Ivy

01:30

Daniela Ventura

Depois de viver uma época futebolística de sucesso ao ver o seu clube, Benfica, conquistar o título nacional, e a Seleção vencer a Liga das Nações, Rúben Dias tem estado agora a aproveitar o merecido descanso na companhia da namorada, a cantora Mariana Gonçalves, mais conhecida por April Ivy.O jogador escolheu o Dubai como destino para umas férias românticas e não tem hesitado em partilhar com os fãs alguns momentos desta viagem ao lado da artista, com quem assumiu o namoro no início deste ano.O casal está alojado numa unidade hoteleira de luxo, e tem partilhado várias fotografias da escapadinha. Com o romance cada vez mais assumido, os dois mostram-se mais apaixonados do que nunca.