Rúben Dias em passeio romântico por Paris

Arabella Chi

Rúben Dias, de 26 anos, esteve presente na gala de entrega da Bola de Ouro, em França. Mas apesar de o jogador do Manchester City ter aparecido sozinho no evento, tudo indica que, antes, esteve acompanhado pela modelo Arabella Chi num passeio romântico por Paris.O que os denunciou foi a publicação de uma fotografia da Torre Eiffel. Ambos partilharam uma imagem do monumento, tirada do mesmo ângulo, o que levou os seguidores do jogador a suspeitarem que este tem uma nova namorada. Até porque a modelo, de 32 anos, conhecida por ter participado no reality show britânico ‘Love Island’, e o futebolista seguem-se nas redes sociais.Recorde-se que a última relação do defesa foi com a cantora April Ivy.