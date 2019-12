Ruben Dias em viagem romântica

Ver esta publicação no Instagram Paris pour la nuit Uma publicação partilhada por april ivy?? (@aprilivymusic) a 22 de Dez, 2019 às 2:19 PST

"Vestida para arrasar. Pobre Rúben.. O rapaz sofre...", brincou um seguidor. "Paris ganhou mais uma estrela", "És linda", "Brasa", "Minha nossa", são alguns dos comentários deixados pelos seguidores.



Recorde-se que Ruben Dias e April Ivy assumiram o namoro no início do ano e, desde então, não se inibem de partilhar o romance com os milhares de fãs.



Ruben Dias aproveitou uma pausa para rumar até França, à cidade de Paris, com a namorada, Mariana Gonçalves, mais conhecida por April Ivy.O jogador do Benfica e a cantora têm partilhado alguns momentos através das redes sociais e mostram-se mais apaixonados que nunca. Os dois têm aproveitado para, além de namorar, visitar as decorações de natal na cidade, e ainda partilharam um jantar romântico onde não resistiram a comer sushi.April Ivy partilhou uma fotografia onde exibe o estilo escolhido para viajar, de malas feitas, ainda no aeroporto., escreveu a artista numa fotografia que publicou no Instagram ao lado do companheiro, publicação essa que Ruben também acabou por partilhar.Além da fotografia de April e Ruben, a jovem publicou ainda uma fotografia onde surge a deslumbrar com um vestido vermelho que lhe realçou as curvas.