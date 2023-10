Rúben Dias fala da amizade com José Condessa

São dois dos mais destacados nomes portugueses nas suas áreas, um no futebol, outra na representação, mas Rúben Dias e José Condessa descobriram que é mais aquilo que os une do que aquilo que os separa, sendo hoje amigos inseparáveis.A amizade foi revelado pelo central do Manchester City e jogador da seleção nacional na estreia do podcast ‘1 PARA 1’, apresentado por Pedro Pinto. “Acabámos por criar uma boa ligação e ele também é alentejano como eu. Tenho uma costela também. E foi bom”, começou por explicar o antigo jogador do Benfica. “E é bom poder, de certa forma, partilhar as curiosidades daquilo que é o meu mundo, as curiosidades daquilo que é o mundo dele. Porque, no final de contas, são mundos diferentes, mas com coisas muito parecidas, com muitos detalhes muito parecidos”, adiantou.

Em julho, José Condessa já tinha partilhado uma foto com Rúben Dias