Rúben Dias rendido aos encantos da atriz Daniela Melchior

Daniela Melchior

01:30

Menos de um mês depois de ter terminado a sua relação com Arabella Chi, Rúben Dias já tem nova paixão e é portuguesa. De acordo com o ‘The Sun’, o craque do Manchester City, de 26 anos, não pára de enviar “mensagens atrevidas” a Daniela Melchior, de 27, e de colocar ‘gostos’ nas fotos que esta partilha no Instagram. Fonte próxima da atriz de ‘Road House’ diz que esta “sente-se lisonjeada” com este jogo de sedução, até porque considera o jogador “um bom partido”, que podia “focar a sua atenção noutra pessoa qualquer”.









Recorde-se que Rúben Dias e Daniela Melchior têm um grande amigo em comum, o ator José Condessa, podendo ter sido este o responsável pela aproximação entre os dois.

Quem não se conforma com a situação é Arabella Chi, de 32, que foi surpreendida com o fim do namoro após passar umas férias românticas com o jogador no início do ano. A modelo britânica disse ao ‘The Sun’ que a relação com Rúben Dias foi “um erro”.