Rúben Dias termina relação com a modelo Arabella Chi

Ainda no início do ano, o atleta foi apanhado com a modelo no aeroporto de Manchester, mas o amor que havia entre os dois já não existe e cada um seguiu a sua vida.

Rúben Dias e Arabella Chi

Rúben Dias e Arabella Chi já não estão juntos. O agora ex-casal foi apanhado no aeroporto de Manchester, em Inglaterra, no primeiro dia do ano. Mas depois de umas férias a dois decidiram pôr termo à relação.Porém, de acordo com a modelo britânica, de 32 anos, foi o futebolista, de 26, que acabou. "O que aprendi com o namoro no ano passado é que pensas que conheces alguém, mas na verdade não conheces", disse a jovem numa entrevista ao ‘The Sun’, acrescentando que Rúben Dias foi para ela um "erro".O motivo que levou o atleta a terminar não é conhecido, mas já não se seguem nas redes sociais. Entretanto, a modelo decidiu entrar novamente no ‘Love Island’ e afirma que continua à procura do amor.